انت الان تتابع خبر كاظم الساهر يستعد لإحياء عمل إهداء لوطنه العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مرة أخرى يتصدر اسمه الترند بوسائل التواصل الاجتماعي العراقية عن عمل جديد سيقدمه كاظم الساهر، وتم تسريب مقطع فيديو من بروفات التحضير للعمل، وبحسب ما تم تأكيده أنه عمل خاص سيكون إهداء من كاظم الساهر إلى وطنه العراق.يستعد كاظم لإحياء حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى يوم الخميس 6 أكتوبر، ويشاركه في الحفل عزيزة جلال وفايا يونان.

أحيا كاظم الفترة الماضية مجموعة حفلات غنائية حققت نجاح جماهيري كبير، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور سنا و آية حفيدتا كاظم الساهر معه في حفله الأخير بكاليفورنيا، حيث سبق و أطلا معه لأول مرة بحفل سابق أحياه في مارس الماضي بولاية لوس أنجلوس.