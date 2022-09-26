انت الان تتابع خبر راكب يعتدي على مضيف طائرة بضرب مبرح! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في التفاصيل، أصدرت وزارة العدل الأميركية بياناً، أكدت فيه أن ركاب الطائرة ساعدوا على كبح جماح رجل، قام بضرب أحد أفراد الطاقم، وتسليمه للسلطات فور الوصول إلى مطار لوس أنجلوس.

وأضافت أن راكباً شاباً يبلغ من العمر 33 عاما، يدعى ألكسندر تونغ كو لي، بدأ بضرب المضيف بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة من لوس كابوس في المكسيك.



ونتيجة الضرب القاسي أضحى الراكب غير قادر على القيام بواجباته العادية، كما تم نقله إلى المستشفى فور هبوط الطائرة.

وبعد الاعتداء على المضيف، هرب الراكب باتجاه الجزء الخلفي من الطائرة حيث تمت السيطرة عليه من قبل العديد من الركاب بالقرب من المخرج.

يشار إلى أن الناس هرعوا لمساعدة المضيف عبر تقييد المعتدي.

ثم تم اعتقال الراكب بعد هبوط الطائرة في لوس أنجلوس، وتسليمه لمكتب التحقيقات الفيدرالي كون الحادث وقع في الجو، وذلك في تهمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً.

