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الكشف عن اتفاق نهائي لتشكيل "⁧‫تحالف ادارة الدولة‬⁩"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تغريدة على "تويتر"، "الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف ادارة الدولة‬⁩ بين ⁧‫الاطار التنسيقي‬⁩ والحزبين الكرديين وتحالف ⁧‫العزم‬⁩ وتحالف ⁧‫السيادة‬⁩ وبابليون‬⁩ وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي".

وأضاف "‏على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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