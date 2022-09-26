انت الان تتابع خبر الكشف عن اتفاق نهائي لتشكيل "تحالف ادارة الدولة" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تغريدة على "تويتر"، "الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف ادارة الدولة بين الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين وتحالف العزم وتحالف السيادة وبابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي".
وأضاف "على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".
وأضاف "على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".