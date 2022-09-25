انت الان تتابع خبر منظمة تدعو النساء لـ"الإضراب الجنسي" والسبب غريب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت منظمة "نشطاء من أجل تعامل أخلاقي مع الحيوانات" والمعروفة اختصارا باسم "بيتا" عبر موقعها الإلكتروني النساء إلى عدم معاشرة الرجال حتى يتوقفوا نهائيا عن أكل لحوم الحيوانات.

واستشهدت المنظمة في دعواها إلى دراسة نشرت في مجلة PLOS ONE تقول إن الرجال يساهمون في كوارث التغيير المناخي بقدر أكبر من النساء وبفارق واسع، عبر استهلاكهم للحوم، وبالتالي تؤدي عاداتهم الغذائية إلى زيادة الاحتباس الحراري بنسبة 41٪.



ورأت المنظمة في بيانها أن الرجال يحتاجون إلى "تحمل المسؤولية عن أفعالهم. اعد أن أظهر البحث تأثير أفعالهم على المناخ.. ويجب عليهم اتخاذ خطوات لتصحيح ذلك. والطريقة الأسهل والأكثر صحة وأبسط للقيام بذلك هي أن يصبحوا نباتين".

وأشارت المنظمة غير الربحية إلى أن رغبة الرجال في تناول النقانق بملاقط الشواء يرمز إلى "الذكورة السامة"، وحثت النساء على الشروع في إضراب جنسي "لإنقاذ العالم".

وبعد أن أثارت الدعوة الكثير من الجدل وردود الأفعال الغاضبة، أوضحت مديرة التسويق في المنظمة، لورا ويمان جونز أن الدعوة التي صدرت فرع المنظمة في ألمانيا أنهم في الحقيقة لا يهتمون بالحياة الجنسية للناس.



وأوضحت: "ما نهتم به حقا هو كوكب الأرض والحيوانات التي تشاركنا الحياة عليه، حيث أن المليارات منها تقتل بأبشع الطرق التي يمكن تخيلها من أجل وضع لحومها في شطائر البرغر ومختلف أنواع السندويش".

ولفتت لورا إلى أن هذه الدعوة هي بمثابة مادة مثيرة للجدل هدفها "فتح باب النقاش" بشأن الحفاظ على البيئة وحقوق الحيوانات.

وحثت وايمان جونز الناس على التعامل مع الدعوة " بقليل من الفكاهة"، وترجيح اعتبارها بأنها "نصيحة جيدة للغاية".

