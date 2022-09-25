انت الان تتابع خبر الحكيم يبحث مع السفير الالماني تطورات المشهد السياسي ويجدد دعوته للحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365 ، ان "الاخير استقبل السفير الألماني في بغداد مارتين ييكار"، مبينا ان "الحكيم اكد على ان العراق منفتح على الجميع ويريد الانتفاع من تجارب الامم في البناء والاعمار".وأضاف، ان "الحكيم تداول مع السفير الالماني تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين".

ودعا الحكيم، حسب البيان، الى "الإفادة من الإمكانات والفرص التي يقدمها العراق في مجال البناء والتنمية"، فيما جدد دعوته الى "اعتماد الحوار في معالجة الأزمة السياسية الحالية، محملا الجميع مسؤولية التنازل للمصلحة الوطنية العليا وتغليبها على المصالح الفئوية".