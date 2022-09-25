انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. حبس فنان مصري شهير لمدة عام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقررت محكمة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، تغريم هريدي 5 آلاف جنيه، حوالي (255 دولارا) كتعويض.

وألزمت المحكمة الفنان المصري دفع 2000 جنيه (103 دولارات) على سبيل الكفالة لعدم الحبس حتى موعد الاستئناف على الحكم.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي تعود أحداثها لشهر أيار الماضي، أن هريدي فوجئ أثناء سيره بسيارته بسرعة بمطب صناعي، وقبل أن يتمكن من كبح سرعته اصطدم بسيارة أمامه، ما أسفر عن تهشم السيارة من الخلف، وإصابة مستقليها الأربعة، الذين أصيبوا بكسور في الجمجمة والعمود الفقري والحوض، كما تعرض هريدي، نتيجة الحادث لإصابة في الوجه.

يذكر أن هريدي اكتشف على يد الفنان هشام عباس، وشارك معه في كليب ”أمي الحبيبة“، ثم شارك في أول عمل سينمائي له مع الفنان عادل إمام، في فيلم ”التجربة الدانماركية“ عام 2003، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال.