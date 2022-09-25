انت الان تتابع خبر إيران تعلن تلقيها رسالة من أمريكا وتكشف مضمونها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريحات صحفية، قال حسين أمير عبد اللهيان: "أكدنا لهم (للأمريكيين) أن يبرهنوا عبر التحلي بالواقعية على توفر الإرادة وحسن النية لديهم بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود"، لافتا إلى أن معظم المباحثات التي أجراها مع نظرائه في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت محور إلغاء الحظر عن إيران.وتابع أمير عبد اللهيان: "إن فريقنا وزملاءنا أجروا في نيويورك مباحثات مع ممثل الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي، مضافا إلى اللقاءات التي أجريتها أنا مع الاطراف المختلفة خلال اليومين الأخيرين، حيث أن هذا الملف شكّل احد المحاور الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال".

وأردف: "لقد أكدت خلال هذه المباحثات أننا بحاجة إلى إرادة حاسمة من أجل التوصل الى اتفاق، وفي الواقع يتعين اليوم على الطرف الأمريكي أن يتحلى بالشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح لنا الحديث عن الحصول على اتفاق جيد ومتقن ومستدام".

