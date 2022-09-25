انت الان تتابع خبر بعد نشره الصور الأولى.. هكذا علق سعد لمجرد على حفل زفافه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف سعد لمجرد عن صور عقد قرانه، عبر منشور على حسابه الشخصي على انستغرام، وعلق عليه قائلًا: "شكرا للعائلة والاحباب في المغرب العزيز و لكل من هنأنا و للمتتبعين و الفانز الغاليين من كل انحاء العالم بدون استثناء".واستكمل سعد لمجرد شكره: "شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا و كذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة، امنيتي ان اصافح كل محب اينما وجد لاعبر لكم عن شكري و عن امتناني على الدعم الموصول، جعل الله ايامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة".ومن جانبها، هنأت نزهة الركراكي والدة النجم المغربي سعد لمجرد، ابنها وزوجته غيثة على عقد قرانهما، وأرفقت لقطات صور وفيديو من عقد القران.

وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام: "الحمد لله وشكر لله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين".

وكان الفنان سعد لمجرد قد فاجأ متابعيه بإعلان زواجه قبل أيام وكشف سعد من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام" عن زواجه واسم العروس التي تدعى "غيثة" وتمنى من الله عز وجل أن يبارك هذا الزواج وأن ينعم عليه وعلى زوجته بالذرية الصالحة وبدأ سعد بآية من القرآن الكريم: " بسم الله الرحمن الرحيم.. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".