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وفد اتحاد كأس الخليج العربي يزور ملعب الميناء الدولي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " الوفدُ الزائر للملعبِ اطلعَ على نسبةِ الإنجاز في عمليةِ إنهائه بالوقتِ المُحدد المُتفق عليه".

وأضاف: "استمعَ الوفد الخليجيّ إلى شرحٍ مُفصلٍ عن الآليّةِ المُتبعةِ في إتمام المُتطلباتِ في الملعبِ من العاملين فيه وتقدُّم العملِ، بطريقةٍ ولدت الارتياحَ لدى الوفدِ الخليجي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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