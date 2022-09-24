انت الان تتابع خبر دعاوى قضائية ضد موظفين في الخطوط الجوية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موظفون في الخطوط الجوية العراقية يعملون مع شركة ماسيل على سبيل الاعارة ان "ادارة الخطوط تهددنا بنقلنا خارج الخطوط إذا لم نقدم طلبا بانهاء الاعارة الى شركة ماسيل التي نعمل معها كمعارين".

واضافوا: "استلمنا بعد منتصف ليلة امس اعماما من شركة ماسيل لتوضيح وضعنا القانوني كمعارين من الخطوط الى شركة ماسيل و هو ما ابقى الطمأنينة في نفوس جميع الموظفين و اعربوا عن رغبتهم بالاستمرار بالعمل مع الشركة البريطانية لعدة اسباب منها بيئة العمل الجيدة و التدريب المستمر و الرواتب المجزية".



وحصلت السومرية على نص الاعمام الذي وزعته شركة "ماسيل" على موظفيها والذي يتهم ادارة الخطوط الجوية العراقية باختلاق الاكاذيب و سرقة معدات الشركة.

واكدت الشركة في اعمامها ان "موظفي الخطوط الجوية العراقية الذي قاموا بالسطو وسرقة المعدات العائدة للشركة سيتم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون العراقي".

وطمأنت الشركة جميع الموظفين في انها "مستمرة في تقديم خدماتها للخطوط الجوية العراقية و الشركات الاخرى و لم و لن تنسحب من تقديم هذه الخدمات تحت اي ظرف".

يذكر ان هذه المواجهة بدأت ليل الثلاثاء ٢١ ايلول الجاري عندما استولى موظفون يعملون في الخطوط الجوية العراقية على معدات الشركة البريطانية عنوةً، بحسب الأخيرة، ووصفت الشركة البريطانية عملية الاستيلاء على معداتها بالسرقة واقامت دعاوى جزائية و مدنية امام القضاء العراقي والذي وافق على تسمية العملية بالسرقة المدبرة في حين امر قاضي المحكمة بمثول المتهمين بالسرقة من موظفي الخطوط و مديرهم العام بالمثول امام المحكمة للأدلاء بأقوالهم الاسبوع القادم".