انت الان تتابع خبر الصحة تصدر توضيحا بشأن عقد شراء اقنعة أجهزة التنفس الاصطناعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تشيد وزارة الصحة بدور المؤسسات الرقابية لمتابعتهم المستمرة وجهودهم المبذولة خدمة للصالح العام؛ وتعليقًا على ما تم نشره بخصوص شراء وزارة الصحة لكميات من اقنعة اجهزة التنفس الاصطناعي فان الوزارة تود ان تبين ان شراء هذه الاقنعة هو من ضمن استثناء الادويـة والمستلزمات والاجهزة الطبية والعـدد التشخيصية والمختبريـة مـن تعليمـات تنفيـذ العقـود الحكوميـة رقـم (۲) لسنة ٢٠١٤ وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية وقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢١ وحسب القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية العليا لتوفير العلاجات المنقذة للحياة والعدد التشخيصية والمستلزمات والاجهزة الطبية الكافية لمواجهـة الجائحة وهو احتياج فعلي لمؤسساتنا الصحية".



واوضحت ان "عمليـة تقـدير الكميات المطلوبـة لمواجهـة الحـالات الطارئة والازمـات هـي مـن المسائل الفنيـة التـي يـعـود تقديرها الـى ذوي الخبرة والاختصـاص وحسب احتياج كل محافظة وبناءا على طلبهم حيث ان تلك الجائحة تعتبر ظرفا طارئا عصف بالعالم والمنطقة ككل ونظرا للاجـراءات الاحترازيـة المتمثلـة باغلاق المطـارات وكافـة المنافـذ الحدوديـة امـام حـركـة التبادل التجـاري بـيـن العـراق والبلـدان الاخـرى وزيـادة الطلب علـى المستلزمات والمـواد الطبيـة الخاصـة بمواجهـة جائحـة كورونـا واستهلاكها بكميات كبيرة ادى الى شحتها وصعوبة استيرادها وكان من الضروري توفيرها كما ان الظـرف الطـارئ المتمثـل بجائحـة كورونـا لـم يـكـن محددا بمـدة زمنيـة معلومـة وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المعنية واللجان العلمية الاستشارية ولـم تنتهـي اثارهـا لغايـة الآن فضـلا عـن المتحـورات التـي طـرأت علـى تركيبـة الفايروس وعلما ان استخدام هذه المستلزمات للاغراض التي صنعت من اجلها وبصورة رشيدة لا يسبب هدرا فضلا عن استخدامها بمجالات متنوعة اخرى في مؤسساتنا الصحية، كما نبين أن مدة صلاحية هذه المستلزم للاستخدام هي ٥ سنوات يمكن الاستفادة منها لعدة اغراض علاجية".

