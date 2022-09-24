انت الان تتابع خبر اعتقال أكثر من 700 شخص في إيران ورئيسي يطالب بالحزم ضد الاحتجاجات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الجنرال عزيز الله مالكي، قائد شرطة محافظة كيلان قوله:"اعتقال 739 من مثيري الشغب بينهم 60 امرأة".

من جهته، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على "ضرورة التعامل بحزم مع المخلين بالأمن العام"، قائلا: "من الضروري التمييز بين الاحتجاج وتعطيل النظام العام والأمن".



وأجرى إبراهيم رئيسي اتصالا بأسرة محمد رسول دوست محمدي، المنتسب بقوات التعئبة الشعبية "البسيج" الذي قتل يوم الأربعاء الماضي بطعنات سكين في "أعمال شغب" بمدينة مشهد مرکز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا".

وأعرب رئيسي في الاتصال عن تعازيه بمقتل عنصر البسيج، مؤکدا "متابعة القضية والتعامل بحزم مع المتورطين والضالعين في هذه الجریمة".

ووصف وقوع أحداث من هذا النوع الذي أدى إلى مقتل دوست محمدي بأنها "فوضى وأعمال شغب".

