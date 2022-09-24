انت الان تتابع خبر حادث مروع يودي بحياة شخصين واصابة اثنين اخرين في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وقع حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة الدير المركبة الأولى نوع "هونداي سنتافي" المركبة الثانية لوري قلاب".

وأضافت انه "بسبب السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة "السنتافي" وفقدان السيطرة على المركبة مما أدى الى انحرافها الى السايد الاخر والاصطدام بالمركبة الثانية".



وأشارت المديرية الى ان "الحادث اودى الى وفاة شخصين واصابة شخصين اخرين".