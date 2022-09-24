انت الان تتابع خبر ايطاليا تسحق انجلترا وترسلها الى المستوى الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل هدف المباراة الوحيد لايطاليا اللاعب جياكومو راسبادوري ، في الدقيقة 68. من زمن المباراة.

بهذا الفوز، رفع الآزوري رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المجر المتصدرة، ليتأجل حسم المتأهل إلى نصف النهائي للجولة الأخيرة، فيما تجمد رصيد إنجلترا عند نقطتين في قاع المجموعة.



وبهزيمة ثالثة بعد اللتين تلقتهما أمام المجر 0-1 في أرض الأخيرة و0-4 بين جماهيرها، هبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني لدوري الأمم قبل مواجهتها الاثنين مع غريمتها ألمانيا في "ويمبلي"، في وقت تحل إيطاليا ضيفة على المجر في بودابست.