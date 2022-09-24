انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. الداخلية تحذر من التعامل مع شركة لم تسجل رسميا لديها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365 من وزاره الداخليه "تؤكد خطوره التعامل مع شركه لم تسجل رسميا في الوزاره / مديريه الشركات الامنيه الخاصه".
وبينت، أن "المادة ٢٥ من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ، تضمنت عدم جواز ممارسة العمل الأمني الخاص دون الحصول على إجازة من وزارة الداخلية".
وتوضح الوثيقة أنه "في حالة مخالفة ذلك يعاقب المقصر بدفع غرامة ١٠٠ مليون دينار والحبس حيث نصت على ( يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد".
وبينت، أن "المادة ٢٥ من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ، تضمنت عدم جواز ممارسة العمل الأمني الخاص دون الحصول على إجازة من وزارة الداخلية".
وتوضح الوثيقة أنه "في حالة مخالفة ذلك يعاقب المقصر بدفع غرامة ١٠٠ مليون دينار والحبس حيث نصت على ( يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد".