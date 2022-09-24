انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. الداخلية تحذر من التعامل مع شركة لم تسجل رسميا لديها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365 من وزاره الداخليه "تؤكد خطوره التعامل مع شركه لم تسجل رسميا في الوزاره / مديريه الشركات الامنيه الخاصه".

‎وبينت، أن "المادة ٢٥ من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ، تضمنت عدم جواز ممارسة العمل الأمني الخاص دون الحصول على إجازة من وزارة الداخلية".



‎وتوضح الوثيقة أنه "في حالة مخالفة ذلك يعاقب المقصر بدفع غرامة ١٠٠ مليون دينار والحبس حيث نصت على ( يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد".