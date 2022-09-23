انت الان تتابع خبر الاردن يهزم سوريا ويواجه عمان في نهائي البطولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل هدفي منتخب الأردن أحمد سمير في الدقيقة 25، ويزن النعيمات في الدقيقة 42.

وبلغ منتخب الأردن، مستضيف البطولة، بذلك المشهد النهائي حيث سيواجه عمان، فيما سيلتقي منتخب سوريا منافسه العراقي لتحديد صاحب المركز الثالث.



وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم هذه البطولة في إطار استعدادات منتخب "النشامى" لكأس آسيا 2023.