انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة تحذر الصين من عواقب دعم روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن بيلنكن "جدد التأكيد على ثبات موقف الولايات المتحدة المندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحذر الصين من عواقب دعم روسيا".

وشدد بلينكن على أن "الولايات المتحدة تظل منفتحة على التعاون مع الصين في إطار المصالح المشتركة".



وأكد لنظيره الصيني وانغ يي، أن "المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساس للأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين".

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في خطاب ألقاه أمام مركز أبحاث "جمعية آسيا" في نيويورك الخميس إن "مسألة تايوان تتنامى لتصبح الخطر الأكبر في علاقات الصين والولايات المتحدة".

