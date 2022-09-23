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اعتداء مسلح يوقع اصابات شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاثة اشخاص يحملون اسلحة بيضاء اقدموا على الاعتداء اشقاء اثنين ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد ما اسفر عن اصابتهم بجروح مختلفة".

واضاف: " تمكنوا من اصابة احد المسلحين وتم اعتقاله فيما لاذ الاثنين الاخرين بالفرار".


واوضح المصدر انه "لم تعرف اسباب الحادث حتى الان".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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