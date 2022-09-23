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شنيشل: راض عن ماقدمه المنتخب الوطني في بطولة الاردن

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بغداد - ياسين صفوان - وقال شنيشل في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "مبارك للمنتخب العماني، وتحية للاتحاد الأردني على حسن التنظيم لهذه البطولة الجميلة".

وأضاف: "راض عما قدمه اللاعبون قياسا لفترة التحضير، حيث تجمع المنتخب قبل 5 أيام فقط".


واوضح شنيشل: "أعتقد أن منتخب العراق قدم مستوى طيبا، رغم الخسارة بركلات الترجيح".

وأكد: "تغيير المدربين يعني تغيير أفكار وفلسفات معينة، وغياب الاستقرار الفني وراء عدم استقرار كرة القدم العراقية".

وختم شنيشل: "أنا مدرب طوارئ لمنتخب العراق، لأن مهمتي الرئيسية الإشراف على تدريب المنتخب الأولمبي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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