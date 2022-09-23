انت الان تتابع خبر السعودية: تصريح رئيس وزراء إسرائيل بشأن حل الدولتين إيجابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمير فيصل قوله ان "السلام يتطلب حوارًا مباشرًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكدا ان "تصريح رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد بخصوص حل الدولتين "إيجابي" إذا ترجم إلى أفعال".



ويوم الخميس، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.

