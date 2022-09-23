انت الان تتابع خبر الكاظمي وبلحاج يستعرضان أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولي بمجال الاقتصاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى، أمس الخميس، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".واضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولي في المجالين المالي والاقتصادي، وفي مجال تقديم الدراسات والاستشارات والبيانات"، مشيرا الى أن "اللقاء تطرق إلى النمو الإيجابي في الاقتصاد العراقي، والنجاح في مواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمات العالمية، وتعثر سلاسل التوريد، وآثار جائحة كورونا ".

وأكد الكاظمي، "عزم العراق على مواصلة منهاج الإصلاح الاقتصادي، ووضع الأسس القوية؛ من أجل التنمية المستدامة، وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتأكيد على التعاون مع البنك الدولي في مجالي تحديث السياسة المائية للبلاد، ومشاريع الأمن الغذائي".

