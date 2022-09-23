انت الان تتابع خبر إنقاذ 38 مهاجراً في البحر الأسود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنطون ميركوف رئيس شرطة الحدود في المنطقة، إنه تم العثور على المجموعة التي شملت ثمانية نساء وثمانية أطفال، في المياه الإقليمية البلغارية حيث واجهوا صعوبة في الطقس العاصف.

وأشار إلى أن المهاجرين شملوا أشخاصا من أفغانستان وسوريا ومن تركيا.



وأفادت بلغاريا بأن أعدادا متزايدة من المهاجرين يصلون إلى مياهها من الساحل التركي.

وفي أغسطس، أبلغت وكالة اللاجئين في البلاد عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم اعتقالهم مقارنة بالعام الماضي، عندما تم اعتقال 12000.