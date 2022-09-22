انت الان تتابع خبر المالية النيابية تناقش ملف رواتب الموظفين وعقود 315 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائر الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المالية أستقبلت يوم الخميس 22/9/2022، برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور عدد من اعضائها في مقر اللجنة وفدا من ديوان الوقف السني ضم مدير عام الادارية والمالية، ومدير عام الموازنة، ومدير قسم الحراسات".وأضافت، ان "اللجنة ناقشت مع الوفد المشاكل التي تواجه الديوان من حيث الاستحقاقات المالية وامكانية تمويل الرواتب وفقا لقانون الادارة المالية 1/12، اضافة الى مناقشة تمويل رواتب اصحاب العقود والاجور لصرف مستحقاتهم وفقا لقرار 315".

واشار البيان الى أن "اللجنة استمعت الى شرح مفصل حول صرف موازنة الوقف للعام 2021 والاجراءات التي يتبعها الديوان، فضلا عن المشاكل التي تواجه الدوائر التابعة للوقف وامكانية اكمال بعض الابنية بغية ايجاد الحلول المناسبة لتلك الدوائر".



وذكرت الدائرة الاعلامية أن "اللجنة قررت استضافة رئيس ديوان الوقف السني وكالة للاطلاع على الاجراءات المتبعة بشكل مباشر، اضافة الى اماكن صرف الموازنة التشغيلية لسنة 2021 بكتب رسمية".