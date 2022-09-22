انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد ـ عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في ميسان لليوم الاحد المقبل بمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد(ص)".

وأضاف، أن "العطلة الرسمية في كافة دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة، مع متابعة عمل الخفارات بموجب الجداول الصادرة بذلك".



ويصادف يوم الاحد، ذكرى استشهاد النبي محمد (ص)، وهو ما يدفع بعض المحافظات في جنوب العراق الى اعلان عطلة رسمية لاحياء المناسبة.