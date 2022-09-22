هالاند يواصل التالق ويحصد جائزة جديدة بالدوري الانكليزي

وقال الموقع الرسمي للمان سيتي، إن هالاند حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر آب الماضي، من رابطة اللاعبين المحترفين.

جاء ذلك بعد أن حصل المهاجم النرويجي، على لقب أفضل لاعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالأسبوع الماضي.



وتنافس هالاند على الجائزة مع ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، وويلفريد زاها من كريستال بالاس، وباسكال جروس من برايتون، بالإضافة إلى ثنائي آرسنال، جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد.

ويعد إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 11 هدفًا خلال 7 مباريات فقط، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين وألكسندر يتروفيتش.