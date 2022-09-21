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التعليم العالي تعلن إطلاق التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

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بغداد - ياسين صفوان - ودعت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، الطلبة الى "الاطلاع على دليل الطالب المنشور في الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أن هذه المرحلة تقتصر على إنشاء الحساب وملء البيانات ومصادقتها عن طريق بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي وتستمر الى ما بعد ظهور نتائج الدور الثاني للدراسة الإعدادية من العام الدراسي الحالي".

ولفت إلى أن "عملية التقديم إلى الاستمارات التي سيتم اطلاقها بعد انتهاء هذه المرحلة ستكون إلكترونية ومركزية بالكامل وأن أي استمارات ورقية أو حجز مقاعد أو شراء وصولات خارج منظومة القبول المركزي هي إجراءات غير معترف بها ولا يترتب عليها أي أثر في القبول".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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