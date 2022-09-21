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القبض على مطلوب للإنتربول في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب الى الشرطة العربية والدولية".

وأضافت انه "مطلوب الى احد الدول العربية بعد التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين حيث تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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