انت الان تتابع خبر المنتخب الألماني يتعرض لضربة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبعدما خرج الثنائي مانويل نوير وليون جوريتسكا من معسكر المانشافت بسبب معاناتهما من فيروس كورونا ، انضم إليهما لاعب جديد لسبب آخر.

وقال الحساب الرسمي لمنتخب ألمانيا عبر موقع "تويتر": استبعاد جوليان براندت من المعسكر أيضا، لإصابته بنزلة برد".



وأضاف: "خضع نجم بوروسيا دورتموند لاختبار كورونا في الساعات الماضية، لكن النتيجة جاءت سلبية".

يذكر أن منتخب ألمانيا سيواجه المجر وإنجلترا يومي الجمعة والإثنين المقبلين ضمن منافسات دور مجموعات بطولة دوري الأمم.

