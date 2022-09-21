انت الان تتابع خبر العراق ولبنان يؤكدان على سياسة الحوار والتهدئة إزاء الأزمات الإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى ميقاتي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إذ جرى البحث في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".وشهد اللقاء "التأكيد على أواصر الأخوّة بين البلدين الشقيقين، وشكر ميقاتي جهود العراق في دعم لبنان بأزمته، وتقديم يد العون لتجاوز آثار المحنتين السياسية والاقتصادية، وتحدّيات الأزمة الاقتصادية العالمية".

أكد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز سياسة الحوار والتهدئة إزاء الأزمات الإقليمية، وتغليب لغة التفاهم والتواصل الإيجابي بما يؤسس لشراكات اقتصادية تصب في مصلحة الشعبين العراقي واللبناني وباقي شعوب المنطقة".



وجرى أيضاً التأكيد على "أهمية تنسيق المواقف والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومواجهة خطاب التطرّف".