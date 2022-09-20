انت الان تتابع خبر "ماسيل" تنفي انسحاب معداتها وموظفيها من مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في بيان، إن "بعض موظفي الخطوط الجوية العراقية قاموا بسرقة معدات شركة ماسيل في حين قام اخرون بالطلب من موظفي شركة ماسيل العاملين في تحميل وتفريغ الحقائب مغادرة اماكن عملهم".

وأضافت الشركة أنها "ستقوم بمعالجة الموضوع في القضاء لتأمين موظفيها ومقراتها وعملها الذي كفله القانون"، مؤكدة أن "لديها اسماء السراق من موظفي الخطوط الجوية العراقية وسيتم تقديمهم للعدالة وكل من يقف خلفهم".