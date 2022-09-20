انت الان تتابع خبر الاعرجي لمسؤول في الحرس الثوري: نرفض هذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " معاون رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني نقل، شكر بلاده حكومة وشعبا للعراق وشعبه والأجهزة الأمنية العراقية، لما قدموه من مساعدة وكرم خلال الزيارة الأربعينية".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون الاستخباري بين البلدين الجارين، لضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة البلدين الضغط على الجماعات الإرهابية والاستمرار بملاحقتها ومنعها من الوصول لنواياها الإجرامية".

وأشار البيان الى ان " الأعرجي جدد، التأكيد على رفض العراق الثابت استخدام أراضيه من قبل المعارضة الإيرانية والتركية، للاعتداء على إيران وتركيا، وأن الحكومة العراقية عازمة على إنهاء هذا الملف".