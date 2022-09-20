انت الان تتابع خبر مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "الجلسة السابعة عشرة لعام ٢٠٢٢، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس وقائد القوة البحرية".

وناقش المجلس "الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون والتنسيق والتدريب البحري مع بعض دول الجوار، والتي من شأنها حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يصب في مصلحة العراق وأمنه الوطني".



وشدد الأعرجي على "ضرورة الحفاظ على المياه الإقليمية في منطقة الخليج العربي، ومتابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة".

ووجه المجلس "بتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة، لوضع سياسة أمنية وفقا لمصالح العراق عند عقد الاتفاقيات الثنائية، على أن تكون سياسة التعاون المشترك بين العراق ودول الجوار في مجال التعاون الأمني والعسكري وفقا لمصالح الأمن القومي العراقي".

