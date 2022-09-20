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أبرزها الجوية والطلبة.. عدة اندية مهددة بعدم المشاركة في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع الاتحاد عن نائب رئيس لجنة التراخيص موفق عبد الوهاب قوله: "إن اللجنة قررت منح الرخصة لأندية نفط الوسط والحدود والشرطة والنجف والصناعة والكرخ وكربلاء والنفط وأربيل والكهرباء والميناء وزاخو ونفط البصرة والزوراء والقاسم وأمانة بغداد ونفط ميسان ونوروز".

واضاف: "الأندية غير المرخصة هي القوة الجوية والطلبة والديوانية، بسبب عدم معالجة القضايا المالية المكتسبة للدرجة القطعية، إضافة إلى نادي سامراء لعدم امتلاكه ملعبا مؤهلا".

واختتم عبد الوهاب: "بالتأكيد على أن لجنة التراخيص ستفتتح بداية من غد الأربعاء، باب الاستئناف والطعون الذي سيستمر لمدة 5 أيام".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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