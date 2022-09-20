انت الان تتابع خبر السوداني يعلق بعد اجتماع البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "لبّينا دعوة نيابية، من مختلف الكتل، لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة".وبين، أن "اجتماع اليوم تناول قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين وتفعيل الاقتصاد".

وأضاف، أن "المسؤولية المشتركة رؤيتنا".