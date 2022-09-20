انت الان تتابع خبر الكاظمي يصل مبنى الأمم المتحدة لحضور أعمال الجمعية العمومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وصل إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لحضور افتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ77".

وسيلقي الكاظمي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع -على هامش أعمال الجمعية- بعدد من ملوك ورؤساء الدول المشاركة في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة.



وعلى هامش المشاركة، سيجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية؛ للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة.