انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: التوتر في العراق يهدد الاستقرار.. العالم في ورطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريس، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الإمدادات الغذائية ستكون مشكلة العام المقبل إذا لم يستقر سوق الأسمدة"، مبيناً أن "نقص الأسمدة سيتحول بسرعة إلى نقص غذائي عالمي في حال عدم اتخاذ إجراءات الآن"، لافتاً إلى أنه "يلوح في الأفق شتاء من السخط العالمي في ظل استعار أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة".وتابع، أن "المجتمع الدولي ليس مستعدا أو راغبا في مواجهة التحديات الدراماتيكية الكبرى في عصرنا"، منوهاً إلى أن "الانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي".

وتحدث غوتيريس، عن أن "أحدث التقارير عن مواقع الدفن في إيزيوم بأوكرانيا مزعجة للغاية".

وتابع، "الاقتصاد الأفغاني في حالة خراب وأكثر من نصف سكان البلاد يواجهون مستويات شديدة من الجوع".

ورأى، أن "التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ما زال بعيد المنال".



وقال أيضاً أن " التوترات في العراق تهدد الاستقرار"، مردفاً أنه "لا يزال العنف والمعاناة سائدين في سوريا"

في سياق آخر، شدد على "خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030".