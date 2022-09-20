انت الان تتابع خبر سرايا السلام تؤكد: مستعدون لحسم أي طارئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحميداوي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "سرايا السلام هي مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى المستويات العسكرية والعقائدية.".

وأضاف، أن السرايا "تأتمر بامر الصدر القائد ولها طاعة مُبصرة لا نظير لها ، ان هذا الكم الهائل من مجــاهديها على اتم الاستعداد للدفاع عن الوطن والعقيــدة ومستعدة لحسم اي أمرٍ طارئ وبسرعة فائقة".

