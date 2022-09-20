انت الان تتابع خبر احباط محاولتين للاستيلاء على أراضي عائدة للدولة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّـتين تمكَّن خلالهما من إحباط مُحاولات الاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة من خلال التلاعب والتزوير"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال المُتابعة والتدقيق والتحرِّي أسفرت عن المُحافظة على المال العام".وأضافت إنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، كشف عن محاولة التلاعب بعقارٍ تبلغ مساحته (93) دونماً، ونقل ملكيَّته لأحد الأشخاص بناءً عـلى قـرار تسـويةٍ مُزوَّرٍ وكـتابٍ صادرٍ عن مُديـريَّة التسجيل العقاري العامَّة"، موضحة أنَّ "الفريق الذي قام بتدقيق السجلات أثبت عائديَّة العقار إلى وزارة الماليَّة ومنع نقل ملكيَّته عبر التزوير".

وبينت الدائرة أنَّ "الفريق تمكَّن في العمليَّة الثانية من ضبط تلاعبٍ بعقارٍ يقع في قضاء شط العرب تبلغ مساحته ( 45) دونماً، مُنوِّهةً بقيام أحد الأشخاص بتقديم أوراقٍ مُزوَّرةٍ إلى دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري في البصرة عن ملكيَّته للعقار، إلا أنَّ الفريق أكَّد، بعد التدقيق والاطلاع على قرارات التسوية، أنَّ العقار عائدٌ إلى وزارة الماليَّة، وقام بتثبيت ذلك في سجلات التسجيل العقاري العامَّة".

