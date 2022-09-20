انت الان تتابع خبر بسبب إعلامي سعودي.. خلاف احلام واصالة الى الواجهة من جديد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، وبعد فترة على انتهاء الخلاف بين الفنانتين، واستقبال احلام لأصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن في منزلها مؤخراً، عاد موضوع خلافهما الى التداول، وذلك بسبب تغريدة لاحد الاعلاميين السعوديين.



فقد نشر الاعلامي السعودي عبد الرزاق البجالي تغريدة على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر اشاد فيها بصوت احلام قائلاً:"حدثني عن الفن احدثك عن احلام"، واضاف:"لن تصبح اصالة".



هذه التغريدة استفزت احلام ودفعتها الى الرد عليه قائلةً:"يا حليلك من قال لك اني ابي اكون اصاله انا احلام وما ابي اكون الا احلام".



وقد تفاعل كثير من المتابعين مع الموضوع، إذ انتقدوا تغريدة البجالي، واتهمه البعض بمحاولة الايقاع مجدداً بين الفنانتين.