وصفة اليوم.. شوربة الطماطم بالطريقة التركية

المقادير- طماطم : 2 حبة- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة- مرق : 5 اكواب- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة- شعيرية : نصف كوب- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة- ملح : ربع ملعقة صغيرةطريقة التحضير- سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الطماطم، ومعجون الطماطم، وقلبي قليلاً.

- أضيفي المرق بالتدريج وحركي حتى يتجانس المزيج.

- تبلي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأحمر.

- أضيفي الشعيرية عند الغليان واتركي المكونات على النار لحوالي 20 دقيقة، ثم اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها.

