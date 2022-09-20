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وصفة اليوم.. شوربة الطماطم بالطريقة التركية

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بغداد - ياسين صفوان - يشتهر المطبخ التركي بتشكيلة من وصفات الشوربات الطيبة والمغذية، تعلمي طريقة عمل شوربة الطماطم على الأصول وقدميها على سفرة وجبة الغداء ساخنة
المقادير
- طماطم : 2 حبة
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- مرق : 5 اكواب
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- شعيرية : نصف كوب
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الطماطم، ومعجون الطماطم، وقلبي قليلاً.

- أضيفي المرق بالتدريج وحركي حتى يتجانس المزيج.

- تبلي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأحمر.
- أضيفي الشعيرية عند الغليان واتركي المكونات على النار لحوالي 20 دقيقة، ثم اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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