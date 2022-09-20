انت الان تتابع خبر الملكة رانيا تكشف "وصية" إليزابيث الثانية لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث أشارت الملكة رانيا إلى أنها تلقت نصيحة من الملكة إليزابيث في السابق، مؤكدةً أن الأخيرة "كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضاً ملكة العالم رمزياً".

كما قالت الملكة رانيا في حديثها: "في المرة الأولى التي التقيت فيها الملكة، أعتقد أنني كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط في دوري "كملكة"، وكانت حساسة جداً لحقيقة أنني كنت جديدة، وأمكنها معرفة أنني لم أكن واثقة جداً بنفسي، وقد طلبت منها النصيحة، وقد أخبرتني كم هو مهم أن تكون موجوداً دائماً، وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائماً آخذ نصيحتها على محمل الجد".



كما أضافت: "بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل قط في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عاماً، أعتقد اليوم، لقد كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضاً ملكة العالم رمزياً، إنها تعني شيئاً لنا جميعاً، وأياً ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها".

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء الإثنين 19 أيلول 2022، إلى كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، حيث مرقدها الأخير بجانب زوجها الراحل الملك فيليب.

