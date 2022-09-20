انت الان تتابع خبر تحدث عن برنامجه الحكومي.. تفاصيل اجتماع السوداني في مجلس النواب - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحمامي لـ الخليج 365، إن "المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً مع عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، لطرح رؤيته السياسية وشرح برنامجه الحكومي".

وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون، أن "السوداني تحدث عن رؤيته لإدارة الدولة واستمع لمداخلات أعضاء مجلس النواب، ومناقشة المقترحات التي تخص المرحلة المقبلة".



وأشار الحمامي إلى، أن "الاجتماع ليس رسمي وإنما جاء بطلب أكثر من 60 عضوا من مجلس النواب للنظر في رؤية مرشح رئاسة الوزراء".

وتابع عضو مجلس النواب، "نأمل أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لحسم مرشح رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية".