انت الان تتابع خبر برلمانية تكشف: وزير النقل الحالي قدم شهادة مزورة الى البرلمان! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت نصيف في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "قدمت دعوى قضائية على وزير النقل الحالي وفق المادة 456 من قانون العقوبات نصب واحتيال"، مشيرة الى ان "الوزير يمتلك شهادة اكاديمية فقط وليست بكالوريوس التي سبق له وان ادعى بأنه حصل عليها وقدمها الى مجلس النواب مما يعد هذا الامر انتحال صفة".



وأضافت، انها "قدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية في صحة توزيره، عازيةً بان الدعوى السابقة ردت شكلاً لان من أقامها ليس طرفا والذي اعتبر ليس له حق ان يقدمها كونه لا يمثل الحق العام او إرادة الشعب، في حين انها اقامتها كونها تمثل الشعب كنائبة امام المحكمة الاتحادية واعادتها مرة أخرى".

