انت الان تتابع خبر الكاظمي يصل إلى نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاخير وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق يوم غد الأربعاء". وأضاف، أن "الكاظمي سيلقي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع -على هامش أعمال الجمعية- بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة".

وتابع: "وعلى هامش المشاركة، سيجتمع الكاظمي بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية؛ للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة".