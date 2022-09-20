انت الان تتابع خبر لسلامة الصحفيين.. القضاء يشارك في المؤتمر الاقليمي للدول العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي حاتم جبار عودة قدم، في الجلسة الخاصة لسلامة الصحفيين، عرضا تفصيليا عن إجراءات مجلس القضاء الاعلى في سياق عمل اللجنة الوطنية لحماية الصحفيين التي طورتها يونسكو العراق عام 2016".



وأضاف، أن "القاضي جبار عودة تطرق، بحديثه عن الوحدة الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ومنصة الابلاغ الرقمية للصحفيات، والخطوط الساخنة لحماية الصحفيين، وقرار مجلس القضاء الأعلى بتكليف 22 قاضياً في محاكم الاستئناف بالنظر في القضايا، ومنع اعتقال الصحفيين لأسباب تتعلق بأجور البث والارسال أو تراخيص العمل للمؤسسات الاعلامية".

