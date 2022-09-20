انت الان تتابع خبر النجم العالمي براد بيت يفتتح معرضاً لمنحوتاته (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت أمينة متحف "سارة هيلدين للفنون" في تامبيري، ساريان سويكونن، ان "الأمر كان مثيراً ورائعاً".

للمرة الأولى، عرض الممثل براد بيت، تسعة أعمال في معرض مشترك مع الفنان البريطاني الشهير توماس هاوسيغو ونجم الروك الأسترالي نك كايف، وهو أيضا مبتدئ في عالم النحت.



ومن بين أعمال براد بيت لوحة من الجص المقولب "تصور معركة بالأسلحة النارية"، بالإضافة إلى مجموعة من المنحوتات المصنوعة من السيليكون على شكل منازل، كل منها يحمل آثار ذخيرة من عيارات مختلفة.

وقد حضر بيت افتتاح المعرض في ما شكّل مفاجأة لدولة الشمال التي نادرا ما يزورها نجوم هوليووديون، إذ لم تعلن مشاركته مسبقا.

وقال الممثل لقناة "يلي" التلفزيونية الفنلندية انه "بالنسبة إليّ وإلى نِك، إنه عالم جديد وتجربة أولى".



وأضاف "بالنسبة إليّ، يتعلق الأمر بالتأمل الذاتي. يتعلق بالمكان الذي أخطأت فيه في علاقاتي وأين أخطأت".