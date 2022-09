قبل مونديال قطر.. نجم منتخب البرتغال يعلن اعتزاله الدولي

بغداد - ياسين صفوان - وسبق أن تم استدعاؤه من قبل فرناندو سانتوس، مدرب منتخب "برازيل أوروبا" للمباريات القادمة، وكان من المتوقع أن يكون متواجدا بقائمة المنتخب البرتغالي بمونديال قطر.

ونشر رافا سيلفا، بيانا أعلن من خلاله اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي : "أبلغت اليوم المدرب فرناندو سانتوس والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعدم وجودي لتمثيل المنتخب الوطني".



مضيفا: "أعتقد أن هذا قرار صادق وصحيح في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أطالب بأن يحترم الجميع الأسباب ذات الطابع الشخصي".

وأكمل:"لقد مثلت المنتخبات الوطنية في 40 مناسبة، وساعدت في الفوز ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم، وسأكون دائما في الصف الأول لدعم فريقنا".

وختم: "أنا متأكد من أن المنتخب الوطني سيواصل إسعاد البرتغاليين، في بطولة الأمم وكأس العالم 2022".



Benfica winger Rafa Silva (29) has announced his retirement from international football today.

The Portuguese Federation has confirmed his notice of retirement. Rafa had 25 appearances for