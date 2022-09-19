انت الان تتابع خبر بعد الحديث عن "مخالفات وظيفية".. جدل جديد يخص الضرائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد أن قررت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ استقدام موظفين في الهيئة العامة للضرائب بعد تقديمهم شكوى تتعلق بمخالفات قانونية، أثير جدل جديد في هيئة الضرائب جاء بعد الحديث عن إعفاء مدير الضرائب من منصبه.



وكانت أنباء أشارت الى قيام وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار، بإصدار أمر بإعفاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب أسامة حسام جودة من منصبه دون تحويله للقضاء.

ورأى مراقبون للشأن الحكومي، أن "هناك غموضاً يلف هذا الملف لاسيما أن قرار إعفاء مدير الهيئة جاء بعد الحديث عن أمور تتعلق بمبالغ مالية".

وأضاف هؤلاء أن "هناك معلومات بوجود تحقيق بهذا الشأن وهذا يدفعنا الى توقع صدور مذكرات قضائية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقررت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بحسب وثيقة، استقدام مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية محمد حمزة مصطفى وآخرون، بتهمة ارتكاب مخالفات وظيفية.

وأدناه تفاصيل الوثيقة..