انت الان تتابع خبر هل ينتقل أسينسيو الى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن "هناك عوامل تفسر سبب اهتمام برشلونة بأسينسيو، والأول هو وضعه في ريال مدريد حيث ينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم المقبل".

وأضافت: "تراجع دور أسينسيو منذ تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو إلى جانب اعتماد كارلو أنشيلوتي على الأوروغواياني فيدي فالفيردي".



وأكدت أنه "إذا لم يتغير هذا السياق التعاقدي فإن السوق الشتوي سيكون آخر فرصة لريال مدريد للحصول على بعض العائدات الاقتصادية من بيع أسينسيو، وإلا فإنه سيرحل مجانا في حزيران".

وأكدت الصحيفة أن "برشلونة يأخذ مسألة التعاقد مع أسينسيو في الاعتبار؛ نظرا لعمره (26 عاما)، ومستواه، وقدرته على التكيف التكتيكي".

ويرى برشلونة أن "أسينسيو لاعب ناضج ولكن لا يزال أمامه مسيرة طويلة، وأن الأهداف الـ12 التي سجلها الموسم الماضي تتحدث عن جودته".



وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن "أسينسيو يتمتع بالقدرة الفنية على اللعب في أي من مراكز خط الهجوم، وحتى في وسط الملعب، ويتميز بتسديدته الرائعة".

وختمت الصحيفة تقريرها بأنه "إذا استمر كل شيء على ما هو عليه ولم يغير وضع اللاعب حتى السوق الشتوي، فإن برشلونة يخطط لاتخاذ إجراءات بشأن التعاقد مع اللاعب".

ويرتبط خورخي مينديز وكيل أعمال أسينسيو بعلاقة جيدة مع خوان لابورتا وهو الأمر الذي يمكّن تسهيل الصفقة بالنظر إلى وضع اللاعب مع ريال مدريد.