انت الان تتابع خبر خلال 10 أيام.. الإعلام والاتصالات تقدم إحصائية تخص الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بلغت كمية البيانات المستخدمة ١٦ مليار تيرابايت بمعدل سرعة تنزيل للبيانات ٢٥ ميغابت/الثانية و ١٣ ميغابت/الثانية كمعدل سرعة رفع للبيانات ما يمثل نسبة زيادة في النسبة المئوية لاستخدام البيانات مقارنة بعام ٢٠٢١ حيث بلغت ‎%‎١٣٣".وبينت، أن "معدل عدد المستخدمين الاجانب للتجوال الدولي يومياً بلغ ٢.٥ مليون مشترك فعال، كما بلغ عدد العينات المأخوذة لفحص جودة الخدمات ٤٠٥٠ عينة منها لاغراض التأكد من استقرارية الخدمات، أما عدد المشاكل في شبكات الاتصالات التي تم حلها بلغ ٤٦٥ مشكلة، وبلغت نسبة الأجهزة الذكية المُستخدِمة لشبكات الهاتف النقال ٧٥% في الشركات الثلاث".

واستمرت الفرق الجوالة البالغ عددها ٢٥٠ فريقاً، وفق البيان، "بالنشاط الميداني خلال فترة ما قبل الزيارة واثناءها حيث اجرت ٢٣٧ جولة ميدانية، وبلغ عدد الأبراج الإضافية ٣٤٥ منها ٢٠٥ أبراج تستخدم تقنيات حديثة للحفاظ على سرعة الانترنت و ٤٥ برجاً تستخدم بدائل الطاقة وبلغ عدد الخلايا الذكية ١٧٥".

وغطت الزيارة الأربعينية، بحسب الهيئة، "أكثر من ٤٣٧ مؤسسة إعلامية محلية وأجنبية عمل خلالها اكثر من ١٠٠٠ إعلامي وصحفي بواقع ٦٥٥٥ ساعة تغطية مباشرة وتسجيلية، وبلغ عدد عجلات البث المباشر ٣٥ وعدد التسهيلات الإعلامية ٦٧٥".